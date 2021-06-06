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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июня

06.06.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июня - Фото

1. БАЙДЕН ПРЕДУПРЕДИЛ ПУТИНА О РЕАКЦИИ США НА ВРЕДОНОСНОСТЬ РОССИИ. Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин знает, что он "без колебаний отреагирует на будущие вредоносные действия". (подробнее)

2. ПУТИН ШАНТАЖИРОВАЛ ЭРДОГАНА ИЗ-ЗА УКРАИНЫ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Владимиру Зеленскому, что президент России пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и поддержки Украины. (подробнее)

3. САН-САЛЬВАДОР МОЖЕТ ПЕРВЫМ В МИРЕ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ БИТКОИН. Президент Сан-Сальвадора Наиб Букеле заявил, что на следующей неделе он направит в Конгресс страны законопроект, направленный на то, чтобы сделать криптовалюту Bitcoin законным денежным средством. (подробнее)

4. ГЛАВА ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПОДДЕРЖАЛ ВСТУПЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ СТРАН БАЛКАН В ЕС. Президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза. (подробнее)

5. МРАМОРНОЕ МОРЕ В ТУРЦИИ ПОКРЫЛОСЬ СЛИЗЬЮ. Распространение морской слизи в Турции считается крупнейшей в истории – Эрдоган опасается, что ил может распространиться в Черное море. (подробнее)

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