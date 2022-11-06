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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 ноября

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 18:59
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 ноября - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

1. Ночной удар по Запорожью. Ракета разрушила здание предприятия, погиб человек

Россияне ударили по Запорожью в ночь на 6 ноября, в результате чего возник пожар в одном из жилых кварталов областного центра.

2. Россияне атакуют на трех направлениях, ВСУ отбили врага у 14 населенных пунктов – Генштаб

Российские оккупанты пытаются наступать на трех направлениях, Силы обороны Украины отбивают атаки врага, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

3. Кремль увольняет командующих, чтобы не отвечать за неудачи в Украине – британская разведка

Руководство России увольняет командующих войной против Украины, чтобы снять с себя ответственность за то, что цели "спецоперации" не достигнуты. Об этом говорится в отчете британской разведки.

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4. Оккупанты нанесли ущерб природе Украины на более чем 1,35 трлн грн

Российские оккупанты нанесли ущерб окружающей среде Украины на более чем 1,35 трлн грн, сообщает Счетная палата.

5. Херсон и еще около 10 населенных пунктов остались без света и воды

Временно захваченный россиянами Херсон и еще около 10 населенных пунктов остались без электроснабжения и воды. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию областного центра. Глава Херсонского облсовета Юрий Соболевский утверждает, что это дело рук россиян.

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Сергій Бережний
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