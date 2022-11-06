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Кремль увольняет командующих, чтобы не отвечать за неудачи в Украине – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 09:46
Кремль увольняет командующих, чтобы не отвечать за неудачи в Украине – британская разведка - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Руководство России увольняет командующих войной против Украины, чтобы снять с себя ответственность за то, что цели "спецоперации" не достигнуты. Об этом говорится в отчете британской разведки 6 ноября.

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В разведке Британии заявили, что, по имеющейся информации, 3 ноября исполняющим обязанности командующего Центральным военным округом России назначен генерал-майор Александр Линьков. Линьков заменяет генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был отстранен от должности в конце октября 2022 года.

Если это подтвердится, пишут в британской разведке, то станет очередным случаем в серии увольнений высших российских военачальников с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Британцы напомнили, что ранее в этом году были заменены командующие Восточным, Южным и Западным военными округами России.

"Эти увольнения представляют собой образец обвинений в адрес высшего российского военного командования за неудачи в достижении целей России на поле боя. Отчасти это, вероятно, попытка отстраниться и отвести вину от высшей российской власти", – резюмируется в отчете.

  • 7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.
  • 2 октября в Институте изучения войны заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, чем подорвали лидерство Путина.

Читайте также: Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW

Наталія Медведєва
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война британская разведка александр лапин
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