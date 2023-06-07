Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 июня

1. Каховская ГЭС. В Херсоне повысился уровень воды и поднимется еще, затопление расширится. Полное опустошение Каховского водохранилища будет продолжаться не четыре дня, как ранее прогнозировалось, а меньше, зона затопления будет расширяться.

2. Херсон тонет, а Россия бьет снарядами. Люди на крышах молят о спасении – подборка видео. Несмотря на эвакуацию с 6 июня, в затопленных районах города все еще находится множество людей. Жители города, который с марта до почти середины ноября 2022 года был под оккупацией и с той поры хаотично обстреливается россиянами с левого берега Днепра, — кто своим ходом, кто с помощью спасателей — пробираются к точкам эвакуации.

3. На Бахмутском направлении наши войска перешли из обороны в наступление – Минобороны. Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров. "За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров", – написала она.

4. Воздушные силы сообщили о гибели в бою летчика Владислава Савельева с позывным NOMAD. Воздушные силы сообщили о гибели в бою летчика Владислава Савельева с позывным NOMAD. Он погиб при выполнении боевой задачи 2 июня.

5. Германия передала Украине первые гусеничные вездеходы Bandvagn 206. Германия передала Украине первую партию обещанных гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206 (BV206), сообщается на сайте немецкого правительства.

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