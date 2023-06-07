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П'ять головних новин України та світу на 19:00 7 червня

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 18:59
П'ять головних новин України та світу на 19:00 7 червня - Фото
Затоплений Херсон (Фото - EPA)

1. Каховська ГЕС. У Херсоні підвищився рівень води та підніметься ще, затоплення розшириться. Повне спустошення Каховського водосховища триватиме не чотири дні, як раніше прогнозувалося, а менше, зона затоплення розширюватиметься.

2. Херсон тоне, а Росія б'є снарядами. Люди на дахах благають про порятунок – добірка відео. Попри евакуацію з 6 червня, у затоплених районах міста все ще перебувають безліч людей. Жителі міста, яке з березня до майже середини листопада 2022 року було під окупацією і з того часу хаотично обстрілюється росіянами з лівого берега Дніпра, – хто своїм ходом, хто за допомогою рятувальників – пробираються до точок евакуації.

3. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ – Міноборони. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони у наступ, на деяких ділянках просунувшись до 1100 метрів. "Протягом минулої доби маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів", – написала вона.

4. Повітряні сили повідомили про загибель у бою льотчика Владислава Савельєва із позивним NOMAD. Повітряні сили повідомили про загибель у бою льотчика Владислава Савельєва із позивним NOMAD. Він загинув під час виконання бойового завдання 2 червня.

5. Німеччина передала Україні перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206. Німеччина передала Україні першу партію обіцяних гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206 (BV206), повідомляється на сайті німецького уряду.

Також читайте: Підтоплення може вплинути на епідемічну ситуацію в Україні. Ризики та прогнози

Сергій Бережний
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