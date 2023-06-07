Повітряні сили повідомили про загибель у бою льотчика Владислава Савельєва із позивним NOMAD. Про це повідомили у пресслужбі повітряного командування.

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Військові заявляють, що Савельєв загинув під час виконання бойового завдання 2 червня.

"Ми ніколи не забудемо тебе", — йдеться у повідомленні.

Подробиці загибелі льотчика та напрямок фронту не називають.

Раніше у ПС повідомили, що українські військові вживатимуть комплексних заходів щодо захисту винищувачів F-16 від росіян, зокрема вони використовуватимуть зенітно-ракетні комплекси для прикриття аеродромів.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.

В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

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