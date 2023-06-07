RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Повітряні сили повідомили про загибель у бою льотчика Владислава Савельєва із позивним NOMAD

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 14:54
Повітряні сили повідомили про загибель у бою льотчика Владислава Савельєва із позивним NOMAD - Фото
Владислав Савельєв (Фото: Повітряні сили)

Повітряні сили повідомили про загибель у бою льотчика Владислава Савельєва із позивним NOMAD. Про це повідомили у пресслужбі повітряного командування.

Військові заявляють, що Савельєв загинув під час виконання бойового завдання 2 червня.

"Ми ніколи не забудемо тебе", — йдеться у повідомленні.

Подробиці загибелі льотчика та напрямок фронту не називають.

Раніше у ПС повідомили, що українські військові вживатимуть комплексних заходів щодо захисту винищувачів F-16 від росіян, зокрема вони використовуватимуть зенітно-ракетні комплекси для прикриття аеродромів.

  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
  • 26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.
  • В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

Читайте також: Експілот ВПС США Адам Кінзінгер: F-16 стануть геймченджером. Вселять страх Божий у росіян

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиповітряні силильотчики
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 