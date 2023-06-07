Воздушные силы сообщили о гибели в бою летчика Владислава Савельева с позывным NOMAD

Воздушные силы сообщили сообщил о гибели в бою летчика Владислава Савельева с позывным NOMAD. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования.

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Военные заявляют, что Савельев погиб при выполнении боевой задачи 2 июня.

"Мы никогда не забудем тебя", — сказано в сообщении.

Подробности гибели летчика и направление фронта не называется.

Ранее в ВС сообщили, что украинские военные будут принимать комплексные меры по защите истребителей F-16 от россиян, в частности они будут использовать зенитно-ракетные комплексы для прикрытия аэродромов.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

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