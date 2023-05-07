Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 мая

1. Ночью Россия выпустила по югу Украины шесть ракет Х-22, авиабомбы и дроны – ВСУ

Ночью 7 мая стратегическая авиация РФ ударила пятью ракетами Х-22 по Николаевской области и одной по Херсонской. Есть попадание в объект промышленности. Люди не пострадали.

2. Буданов: Мы убивали россиян и будем их убивать в любой точке мира до полной победы Украины

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы убивали россиян и продолжат их убивать в любой точке мира до полной победы Украины, и подчеркнул, что такие ликвидации являются не терроризмом, а борьбой за освобождение Украины от оккупантов.

3. Намеренная провокация от бессилия: Варшава об атаке российского Су-35 на польский самолет

5 мая во время штатного патрульного полета самолета Польской пограничной службы Turbolet L-410 над Черным морем в оперативной зоне ответственности Румынии его курс на предельно близкой дистанции пересек российский истребитель Су-35. Из-за турбулентности польский самолет потерял управление, но экипажу удалось его стабилизировать. Спикер польского правительства Петр Мюллер назвал инцидент "сознательной провокация со стороны России".

4. Украина начала получать израильские радары для предупреждения о ракетных ударах – фото

Украина получит партию из 16 радаров производства израильской компании RADA Electronic Industries для раннего обнаружения и предупреждения атак российских ракет.

5. Россия увеличила интенсивность обстрелов Бахмута, проводит перегруппировку – Сырский

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский считает, что увеличение оккупантами интенсивности обстрелов из тяжелого вооружения и меры по перегруппировке свидетельствуют о том, что "враг не собирается менять свои планы и делает все возможное для того, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия".

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Сергій Бережний

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