Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 ноября

1. Украина выполнила четыре из семи критериев для евроинтеграции – Радио Свобода. Еврокомиссия считает, что Украина полностью выполнила четыре из семи пунктов, сопровождавших предоставление ей статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Еще над тремя критериями, считает Еврокомиссия, Украине еще предстоит поработать. В частности, Украина должна усилить борьбу с коррупцией (детальнее).

2. Авдеевка. РФ штурмует коксохим, готовит третью волну атак — город уничтожают, как Марьинку. Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш заявил, что россияне готовят третью волну наступления на город. По его словам, ситуация вокруг Авдеевского коксохимического завода сложная, но военные ее контролируют, у врага нет прорывов, все атаки отбиваются (детальнее).

3. Новые системы NASAMS заступили на боевое дежурство в Украине — президент. На боевое дежурство в Украине заступили дополнительные системы ПВО/ПРО NASAMS, сообщил Владимир Зеленский. "На боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО перед зимой", – написал президент (детальнее).

4. Путин вышел из договора о сокращении вооружений в Европе. НАТО останавливает участие. Страны - члены НАТО осудили выход России из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и объявили об ответной приостановке участия в нем. В заявлении сказано, что ДОВСЕ был основой евроатлантической архитектуры безопасности, и ситуация, при которой государства НАТО придерживаются договора, а Россия – нет, "была бы нежизнеспособна" (детальнее).

5. Гибель помощника Залужного. МВД: Сын в тяжелом состоянии. Блокпосты — чтобы такого не было. Главной версией гибели помощника главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова правоохранители считают неосторожное обращение с боеприпасами. Пострадавший 13-летний сын погибшего остается в тяжелом состоянии под присмотром врачей, дочь Частякова получила незначительные травмы (детальнее).

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