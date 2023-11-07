П'ять головних новин України та світу на 19:00 7 листопада

1. Україна виконала чотири із семи критеріїв для євроінтеграції – Радіо Свобода. Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала чотири із семи пунктів, які супроводжували надання їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Ще над трьома критеріями, вважає Єврокомісія, Україна має працювати. Зокрема, Україна має посилити боротьбу з корупцією (детальніше).

2. Авдіївка. РФ штурмує коксохім, готує третю хвилю атак — місто знищують, як Мар'їнку. Глава Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш заявив, що росіяни готують третю хвилю наступу на місто. За його словами, ситуація навколо Авдіївського коксохімічного заводу складна, але військові її контролюють, у ворога немає проривів, всі атаки відбиваються (детальніше).

3. Нові системи NASAMS заступили на бойове чергування в Україні – президент. На бойове чергування в Україні заступили додаткові системи ППО/ПРО NASAMS, повідомив Володимир Зеленський. "На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Своєчасне посилення нашої ППО перед зимою", – написав президент (детальніше).

4. Путін вийшов із договору про скорочення озброєнь у Європі. НАТО зупиняє участь. Країни – члени НАТО засудили вихід Росії з договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і оголосили про припинення участі у ньому у відповідь. У заяві сказано, що ДЗЗСЄ був основою євроатлантичної архітектури безпеки, і ситуація, за якої держави НАТО дотримуються договору, а Росія – ні, "була б нежиттєздатною" (детальніше).

5. Загибель помічника Залужного. МВС: Син у тяжкому стані. Блокпости — щоб такого не було. Головною версією загибелі помічника головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного Геннадія Частякова правоохоронці вважають необережне поводження з боєприпасами. Постраждалий 13-річний син загиблого залишається в тяжкому стані під наглядом лікарів, дочка Частякова отримала незначні травми (детальніше).

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