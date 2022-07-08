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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июля

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июля - Фото
Синдзо Абэ (фото - EPA) Фото: EPA

1. МИНУС 250 ОККУПАНТОВ И 35 ТАНКОВ, НАИБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ У РОССИИ ПОД КРАМАТОРСКОМ – ГЕНШТАБ. Вооруженные Силы Украины уничтожили за прошедшие сутки 250 российских оккупантов, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили 36 900 человек (подробнее).

2. БЫВШИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ АБЭ УМЕР ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после того, как был ранен сегодня утром в городе Нара (подробнее).

3. СБУ АРЕСТОВАЛА АКТИВЫ ГАЗПРОМА, РОСНЕФТИ И РОСАТОМА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 2 МЛРД ГРН. Служба безопасности Украины заявила, что арестовала 2,1 млрд грн активов украинских компаний, принадлежащих российским Газпрому, Роснефти и Росатома (подробнее).

4. РЕЗНИКОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНОСИТЬ ОБОРОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ПОД ЗЕМЛЮ. Министр обороны Алексей Резников полагает, что некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса, учитывая угрозу разрушения ракетными ударами России, есть смысл размещать под землей, возможно, в соляных шахтах (подробнее).

5. РЕЗНИКОВ НАЗВАЛ ТРИ СЦЕНАРИЯ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ. ВО ВСЕХ РФ ПРОИГРЫВАЕТ, В ОДНОМ – ДРАМАТИЧНО. Министр обороны Алексей Резников рассказал о своем видении трех сценариев окончания войны, в каждом из которых Россия проигрывает (подробнее).

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Вадим Ребрина
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