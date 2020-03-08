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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 марта

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 марта - Фото
08.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КОРОНАВИРУС. ИТАЛИЯ ЗАКРЫВАЕТ НА КАРАНТИН 26 ПРОВИНЦИЙ. Власти Италии вводят карантин в 26 провинциях на Севере страны из-за распространения коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Передвижение в провинциях будет ограничено: въезд и выезд в регионы будет возможен только по уважительным причинам (подробнее).

2. ВО ФРАНЦИИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ ТРИ ДЕПУТАТА. У троих французских депутатов выявили заражение новой коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19. Все депутаты – члены Национальной Ассамблеи, нижней палаты парламента (подробнее).

3. В САУДОВСКОЙ АРАВИИ АРЕСТОВАЛИ БРАТА И ПЛЕМЯННИКА КОРОЛЯ – WSJ. Сообщается, что им может грозить наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы. Задержанным инкриминируют подготовку к госперевороту: якобы они пытались свергнуть 84-летнего короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана (подробнее).

4. ЧЕСНОК И КОКАИН НЕ ПОМОГУТ. В ВОЗ РАВЕЯЛИ МИФЫ О КОРОНАВИРУСЕ. В ВОЗ напомнили: регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их мытье с мылом – эффективный способ профилактики. Остальное — мифы (подробнее).

5. В МАРШЕ ЖЕНЩИН В КИЕВЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК. В Киеве прошел Марш женщин, главным требованием которого была ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении домашнего насилия и насилия против женщин (подробнее).

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Ребрина Вадим
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