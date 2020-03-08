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Во Франции коронавирусом заразились три депутата

Во Франции коронавирусом заразились три депутата - Фото
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08.03.2020, 13:53

Первым зараженным коронавирусом депутатом из Франции стал Жан-Люк Рейтцер, имена других инфицированных не разглашают

У троих французских депутатов выявили заражение новой коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19. Об этом сообщает France 24.

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Все депутаты – члены Национальной Ассамблеи, нижней палаты парламента. Первым зараженным стал Жан-Люк Рейтцер, он в тяжелом состоянии. Имя второго инфицированного не называют: известно, что он представлял западный Эльзас и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Третьей зараженной стала парламентарий-женщина, чье имя также не разглашается.

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Всего во Франции зафиксировано 949 случаев заражения, погибли 16 пациентов преклонного возраста.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.
  • 6 марта депутат из Франции Жан-Люк Ритцер попал в реанимацию после заражения вирусом, который вызывает заболевание COVID-19. В тот же день французские СМИ сообщили, что с ним в конце февраля встречался украинский нардеп из фракции ОПЗЖ Олег Волошин.
  • 7 марта Волошин завил, что его тест на коронавирус - негативный.

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Марк Сировой
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франция депутат коронавирус COVID-19 Жан-Люк Рейтцер национальная ассамблея
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