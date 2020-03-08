Во Франции коронавирусом заразились три депутата

У троих французских депутатов выявили заражение новой коронавирусной инфекцией, которая вызывает заболевание COVID-19. Об этом сообщает France 24.
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Все депутаты – члены Национальной Ассамблеи, нижней палаты парламента. Первым зараженным стал Жан-Люк Рейтцер, он в тяжелом состоянии. Имя второго инфицированного не называют: известно, что он представлял западный Эльзас и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Третьей зараженной стала парламентарий-женщина, чье имя также не разглашается.
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Всего во Франции зафиксировано 949 случаев заражения, погибли 16 пациентов преклонного возраста.
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