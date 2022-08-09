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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 августа

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 августа - Фото
Фото: LIGA.net

1. ПОЛЬША: ЕС НУЖНА РЕФОРМА, ПОТОМУ ЧТО СЕЙЧАС ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ "ГЛАВНЫЕ" СРЕДИ РАВНЫХ. Евросоюзу нужна глубокая реформа, которая вернула бы общее благо и равенство на первое место в принципах, потому что сейчас в ЕС "формальная демократия и де-факто олигархия, где власть – в руках сильнейших", например, Германии и Франции. Об этом в авторской колонке для The Spectator написал польский премьер Матеуш Моравецкий (подробнее).

2. ПОТЕРИ СИЛ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ УМЕНЬШИЛИСЬ В 2,5–3 РАЗА ОТ ПИКОВОЙ ЦИФРЫ ВОЙНЫ – ПОДОЛЯК. Потери сил обороны в отечественной войне, которую ведет Украина против российских оккупантов, по состоянию на начало августа уменьшились примерно втрое от пикового показателя в мае-июле. Такую информацию озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (подробнее).

3. РОССИЯ ПРИОСТАНОВИЛА ТРАНЗИТ НЕФТИ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ – REUTERS. Россия приостановила экспорт нефти по южной части нефтепровода "Дружба", сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника (подробнее).

4. В КРЫМУ ПРОГРЕМЕЛИ ВЗРЫВЫ НА АЭРОДРОМЕ, ТАМ БАЗИРУЕТСЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ПОЛК — ФОТО, ВИДЕО. Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке (подробнее).

5. РОССИЯ НАЧАЛА ПРОГРАММУ ПО ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЮ ЗАЭС К КРЫМУ. Чтобы переподключить станцию, оккупантам нужно будет полностью ее "потушить" вместе с югом Украины – Херсонской и Запорожской областями (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | Богато заживем через 20 лет. Василий Хмельницкий о потере $20 млн, UNIT и Украине 2.0

Вадим Ребрина
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