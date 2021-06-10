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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 июня

10.06.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 июня - Фото

1. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖАЛ СЕКТОРАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ СТРАНЫ ОТ SWIFT. Европейский парламент принял резолюцию, по которой предлагается как можно скорее принять экономические санкции в отношении ключевых отраслей промышленности Беларуси (Подробнее). 

2. СВИДЕТЕЛЬ НА СУДЕ ПО MH17 ПОДТВЕРДИЛ: БОЕВИКИ СТРЕЛЯЛИ ПО BOEING ПОСЛЕ "ПРИКАЗА ИЗ МОСКВЫ". Брат фигуранта по делу о сбитом Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур Сергея Дубинского, который выступает свидетелем, подтвердил на суде, что тот признавался, что приказ стрелять по пассажирскому самолету "пришел из Москвы" (Подробнее). 

3. В ЕС РАЗОЧАРОВАНЫ ДЕЙСТВИЯМИ УКРАИНЫ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – ПОСОЛ. В Европейском Cоюзе недовольны действиями Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка не работают (Подробнее). 

4. УЕФА ОБЯЗАЛ УБРАТЬ С ФОРМЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ "ГЕРОЯМ СЛАВА". КРЫМ И "СЛАВА УКРАИНЕ" ОСТАВИЛ. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать слоган "Героям слава!" с формы сборной Украины на Евро-2020 (Подробнее).

5. "ПОЙДЕМ В АРБИТРАЖ". ШМЫГАЛЬ НАЗВАЛ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ТРАНЗИТА ГАЗА. Украина подаст новый иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину (Подробнее). 

6. ДЕЛЬТА-ВАРИАНТ COVID-19 МОЖЕТ "МИНОВАТЬ" ВАКЦИНЫ, ОН ГОТОВ "ЗАКРЕПИТЬСЯ" В ЕВРОПЕ – ВОЗ. Дельта-вариант коронавируса, также известный как "индийский" штамм, может миновать иммунную защиту от некоторых вакцин и "готов закрепиться" в Европе из-за ослабления карантинных ограничений по континенту (Подробнее). 

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Станислав Стороженко
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