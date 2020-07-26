Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 на 26 июля

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1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОГОВОРИЛ С ПУТИНЫМ. Обсудили договоренность о перемирии на Донбассе, детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельность СММ ОБСЕ, а также обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. (подробнее)

2. УКРАИНСКИЕ МИРОТВОРЦЫ ООН ПРИБЫВАЮТ НА ДОНБАСС. На первую линию обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. (подробнее)

3. ХОМЧАК О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ: НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ. По словам главнокомандующего, Вооруженные силы готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей. (подробнее)

4. В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ НАШЛИ МЕРТВЫМ СЫНА ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО. Трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова – Мусу, который пропал 24 июля, нашли мертвым. (подробнее)

5. ПОЖАР В СОБОРЕ ПЕТРА И ПАВЛА В НАНТЕ: БЕЖЕНЕЦ ИЗ РУАНДЫ СОЗНАЛСЯ В ПОДЖОГЕ. 39-летний волонтер "горько сожалеет" о произошедшем. Мотивы его поступка неизвестны.(подробнее)

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Наталия Медведева

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