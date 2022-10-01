Пять главных новостей Украины и мира на 19:30 1 октября
1. ВСУ поразили 11 пунктов управления оккупантов, отбили атаки у Соледара и Зайцево – Генштаб
За 30 сентября Вооруженные Силы Украины поразили 11 пунктов управления российских оккупантов, отбили вражеские атаки у Соледара, Нью-Йорка и Зайцево.
2. Российские оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова
30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.
3. Зеленский поблагодарил Байдена за $12 млрд на финансирование обороны и поддержку бюджета
Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за выделение Украине финансовой поддержки в размере $12,35 млрд.
4. Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском
Российские оккупанты в Харьковской области расстреляли колонну гражданских с детьми, в результате погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает СБУ.
5. Оккупанты признали, что ВСУ зашли в Лиман
Оккупанты признали, что в Лиман зашли Вооруженные Силы Украины – пропагандистские медиа РФ сообщили, что российские войска выведены из города "в связи с созданием угрозы окружения".
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