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Пять главных новостей Украины и мира на 19:30 1 октября

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2022, 19:30
Пять главных новостей Украины и мира на 19:30 1 октября - Фото
Фото: СБУ

1.  ВСУ поразили 11 пунктов управления оккупантов, отбили атаки у Соледара и Зайцево – Генштаб

За 30 сентября Вооруженные Силы Украины поразили 11 пунктов управления российских оккупантов, отбили вражеские атаки у Соледара, Нью-Йорка и Зайцево. 

2.  Российские оккупанты похитили гендиректора ЗАЭС Мурашова

30 сентября около 16:00 генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был похищен российскими оккупантами по дороге от станции до Энергодара.

3. Зеленский поблагодарил Байдена за $12 млрд на финансирование обороны и поддержку бюджета

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за выделение Украине финансовой поддержки в размере $12,35 млрд. 

4. Оккупанты расстреляли колону гражданских автомобилей между Сватово и Купянском

Российские оккупанты в Харьковской области расстреляли колонну гражданских с детьми, в результате погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает СБУ.

5. Оккупанты признали, что ВСУ зашли в Лиман

Оккупанты признали, что в Лиман зашли Вооруженные Силы Украины – пропагандистские медиа РФ сообщили, что российские войска выведены из города "в связи с созданием угрозы окружения". 

Сергій Бережний
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