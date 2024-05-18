Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 18 мая

Су-25 (Иллюстративное фото: Нацгвардия)

1. Зенитники 110 бригады сбили четвертый с начала мая российский штурмовик Су-25. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины сбили очередной штурмовик Су-25 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко (подробнее).

2. Президент Грузии наложила вето на закон об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон о "Прозрачности иностранного влияния", аналогичный российскому закону об "иноагентах", который вызвал в стране массовые протесты. Об этом сообщило издание Грузия Online (подробнее).

3. В Днепропетровской области мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК. 18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на военнослужащего районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, когда он проводил оповещение военнообязанных. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины (подробнее).

4. Резерв+ не работает у некоторых граждан, в то же время 150 000 обновили данные: пояснения от Минобороны. Функция авторизации в приложении "Резерв+" может работать не у всех одновременно из-за того, что она защищена от DDOS-атак. Так в Министерстве обороны объяснили, с чем связаны неудобства с невозможностью авторизироваться в приложении (подробнее).

5. Зеленский: У России недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022-м, но она как зверь. Россия не сможет осуществить большое наступление на Киев, как это было в 2022 году, ей не хватит для этого сил. В то же время, Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для AFP, цитирует издание Голос Америки (подробнее).

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