П’ять головних новин України та світу на 21:00 18 травня

Су-25 (Ілюстративне фото: Нацгвардія)

1. Зенітники 110 бригади збили четвертий від початку травня російський штурмовик Су-25. Військовослужбовці Збройних Сил України збили черговий штурмовик Су-25 окупантів. Про це повідомила пресслужба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка (детальніше).

2. Президентка Грузії наклала вето на закон про "іноагентів". Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон про "Прозорість іноземного впливу", аналогічний російському закону про "іноагентів", який спричинив в країні масові протести. Про це повідомило видання Грузія Online (детальніше).

3. У Дніпропетровській області чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК. 18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на військовослужбовця районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, коли він проводив оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України (детальніше).

4. Резерв+ не працює у деяких громадян, водночас 150 000 оновили дані: пояснення від Міноборони. Функція авторизації у застосунку "Резерв+" може працювати не у всіх одночасно через те, що він захищений від DDOS-атак. Так у Міністерстві оборони пояснили, з чим пов'язані незручності з неможливістю авторизуватися у застосунку (детальніше).

5. Зеленський: У Росії недостатньо сил для наступу на Київ, як у 2022-му, але вона як звір. Росія не зможе здійснити великий наступ на Київ, як це було у 2022 році, адже їй не вистачить для цього сил. Водночас Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для AFP, цитує видання Голос Америки (детальніше).

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