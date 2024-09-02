Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 2 сентября

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

1. В Киеве работала ПВО по ракетам: из-за падения обломков есть пожары и раненый. В Киеве утром 2 сентября работает противовоздушная оборона по российским ракетам, зафиксировано падение обломков в нескольких районах, есть раненый. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко (подробнее).

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

2. Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо. Президент Владимир Зеленский 1 сентября подписал закон о повышении ставок акцизного налога на топливо до уровня, установленного в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют данные в карточке документа на сайте Верховной Рады (подробнее).

3. Bloomberg: Турция подала заявку на присоединение к БРИКС. Турция подала заявку на присоединение к блоку стран БРИКС, в который входят Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, пытаясь построить альянсы за пределами Запада. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные неназванные источники, осведомленные о ситуации (подробнее).

4. Деимпериализация: Нацбанк предлагает заменить копейку шагом. Национальный банк Украины предлагает изменить название украинской мелкой разменной монеты – вместо "копейка" назвать ее "шаг" (подробнее).

5. Правоохранители выяснили, как Дмитрук пересек границу. Вручили подозрение трем лицам – фото. Правоохранители вручили подозрение трем лицам, которые помогли народному депутату незаконно пересечь государственную границу с Молдовой, говорится в пресс-релизах Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований. Два собеседника LIGA.net в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет об Артеме Дмитруке (подробнее).

Читайте также тексты дня:

"Не для всех ТЦ пришло время для восстановления". Сколько ТРЦ разрушено в Украине

Украинская музыка недели: Vivienne Mort, Jerry Heil, Максим Тощо

Катастрофа для Шольца. Как друзья Путина прорвались к власти на землях бывшей ГДР

Выйти из зоны комфорта. Чем удивили молодые дизайнеры на Украинской неделе моды – фото