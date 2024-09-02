П'ять головних новин України та світу на 21:00 2 вересня

Росіяни атакували Київ, Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, Туреччина хоче приєднатися до БРІКС

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

1. У Києві працювала ППО по ракетах: через падіння уламків є пожежі та поранений. У Києві вранці 2 вересня працює протиповітряна оборона по російських ракетах, зафіксовано падіння уламків у кількох районах, є поранений. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко (детальніше).

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2. Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення ставок акцизного податку на пальне до рівня, встановленого в Євросоюзі. Про це свідчать дані в картці документа на сайті Верховної Ради (детальніше).

3. Bloomberg: Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС. Туреччина подала заявку на приєднання до блоку країн БРІКС, куди входять Росія, Китай, Індія, ПАР та Бразилія, намагаючись побудувати альянси за межами Заходу. Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні неназвані джерела, обізнані щодо ситуації (детальніше).

4. Деімперіалізація: Нацбанк пропонує замінити копійку шагом. Національний банк України пропонує змінити назву української мілкої розмінної монети – замість "копійка" назвати її "шаг" (детальніше).

5. Правоохоронці з'ясували, як Дмитрук перетнув кордон. Вручили підозру трьом особам – фото. Правоохоронці вручили підозру трьом особам, які допомогли народному депутату незаконно перетнути державний кордон із Молдовою, йдеться у пресрелізах Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань. Два співрозмовники LIGA.net у правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про Артема Дмитрука (детальніше).

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