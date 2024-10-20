Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 20 октября
1. Завод взрывчатых веществ в Дзержинске поразили дроны СБУ, Сил спецопераций и разведки – источник. Дроновой удар по крупнейшему российскому заводу по производству взрывчатых веществ в Дзержинске совершили Служба безопасности Украины, Силы специальных операций и Главное управление разведки. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
2. Силы обороны ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2". Силы обороны ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", сообщил Генеральный штаб ВСУ.
3. Функцию бронирования от мобилизации временно остановили на портале "Дия". На государственном портале "Дия" приостановлена функция бронирования работников от мобилизации.
4. Франция передаст ВСУ пушки Caesar и снаряды на средства от замороженных российских активов. Благодаря процентам от замороженных российских активов Франция направит Вооруженным Силам Украины дополнительное оружие. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Sunday, передает BFM TV.
5. Из-за удара РФ по Кривому Рогу 17 пострадавших, есть повреждения зданий и машин – фото. Из-за российского удара по Кривому Рогу пострадали 17 человек, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
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