П'ять головних новин України та світу на 21:00 20 жовтня

Сили оборони вразили завод вибухових речовин та аеродром у Росії, в Дії припинили функцію бронювання

Дзержинськ (Фото: ресурс окупантів)

1. Завод вибухових речовин у Дзержинську вразили дрони СБУ, Сил спецоперацій та розвідки – джерело. Дроновий удар по найбільшому російському заводу з виробництва вибухових речовин у Дзержинську здійснили Служба безпеки України, Сили спеціальних операцій та Головне управління розвідки. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.

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2. Сили оборони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2". Сили оборони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

3. Функцію бронювання від мобілізації тимчасово зупинили на порталі "Дія". На державному порталі "Дія" призупинена функція бронювання працівників від мобілізації.

4. Франція передасть ЗСУ гармати Caesar та снаряди коштом від заморожених російських активів. Завдяки відсоткам від заморожених російських активів Франція направить Збройним Силам України додаткове озброєння. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Tribune Sunday, передає BFM TV.

5. Через удар РФ по Кривому Рогу 17 постраждалих, є пошкодження будівель і машин – фото. Через російський удар по Кривому Рогу постраждали 17 людей, повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.

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