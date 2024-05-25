Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 25 мая

Последствия удара по Харькову (Фото: Харьковская ОВА)

1. Россияне ударили по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, есть раненые. Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов (подробнее).

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2. Зенитники 110 ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25 – видео. 25 мая Силы обороны сбили очередной штурмовик Су-25 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко (подробнее).

3. Потери в Харьковской области составляют восемь россиян к одному украинцу – Зеленский. Президент Владимир Зеленский заявил, что в боях на севере Харьковской области соотношение потерь между украинскими и российскими военными составляет один к восьми – на одного погибшего воина Вооруженных Сил Украины приходится восемь уничтоженных оккупантов. Об этом он рассказал в интервью казахскому агентству Власть (подробнее).

4. Россия ночью била баллистикой по Харькову и району: прокуратура показала последствия – видео. Российская армия для обстрела Харькова и района в ночь на 25 мая применила баллистические ракеты, предварительно нанося удары с С-300. Зафиксированы попадания по зданию лицея, в промышленной зоне и на открытой местности. Соответствующее видео опубликовала Харьковская областная прокуратура (подробнее).

5. Россия ударила управляемой авиабомбой по Купянску-Узловому: ранены пять человек. 25 мая российские войска нанесли авиаудар по Купянску-Узловому: ранения получили пять человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (подробнее).

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