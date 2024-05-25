П’ять головних новин України та світу на 21:00 25 травня

Наслідки удару по Харкову (Фото: Харківська ОВА)

1. Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету в Харкові: двоє осіб загинули, є поранені. Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов (детальніше).

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2. Зенітники 110 ОМБр збили черговий російський штурмовик Су-25 – відео. 25 травня Сили оборони збили черговий штурмовик Су-25 окупантів. Про це повідомила пресслужба 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка (детальніше).

3. Втрати на Харківщині становлять вісім росіян до одного українця – Зеленський. Президент Володимир Зеленський заявив, що в боях на півночі Харківської області співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить один до восьми — на одного загиблого воїна Збройних Сил України припадає вісім знищених окупантів. Про це він розповів у інтерв’ю казахському агентству Власть (детальніше).

4. Росія вночі била балістикою по Харкову й району: прокуратура показала наслідки – відео. Російська армія для обстрілу Харкову та району у ніч на 25 травня застосувала балістичні ракети, попередньо завдаючи ударів з С-300. Зафіксовані влучання по будівлі ліцею, в промисловій зоні та на відкритій місцевості. Відповідне відео опублікувала Харківська обласна прокуратура (детальніше).

5. Росія вдарила керованою авіабомбою по Куп'янську-Вузловому: поранені п'ятеро людей. 25 травня російські війська завдали авіаудару по Куп’янську-Вузловому: поранень зазнали п'ятеро людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (детальніше).

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