Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 3 марта

Трамп выиграл кокусы в трех штатах, в Ивано-Франковске молодые люди избивали прохожих, в Одессе от российской атаки погибли четыре ребенка

Последствия удара российского дрона по дому в Одессе (Фото: ГСЧС)

1. Трамп легко выиграл республиканские кокусы в трех штатах: результаты. Дональд Трамп победил на всех трех республиканских кокусах, состоявшихся в субботу, – в Мичигане, Миссури и Айдахо (подробнее).

2. В Ивано-Франковске группа людей избивала прохожих и снимала на камеру. Нападавших задержали. С утра 3 марта в сети ходят ролики, на которых группа мужчин со спины нападают на местных жителей, бьют их ногами и снимают на камеру. Вскоре подозреваемых задержали (подробнее).

3. Россия ударила авиабомбой по центру Курахово, 16 человек ранены – фото последствий. В обед 3 марта армия российских оккупантов нанесла воздушный удар по центру Курахово Донецкой области, в результате чего 16 человек получили ранения (подробнее).

4. Одесса. Под завалами нашли тела еще двоих детей – мальчика и девочки. Тело 10-летнего мальчика и восьмилетней девочки обнаружили под завалами разрушенного дома в Одессе, заявил глава местной ОВА Олег Кипер. Число погибших в результате российского дронового удара возросло до 12 (подробнее).

5. Симоньян запостила утечку разговора немецких офицеров. Писториус: Информационная война России. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры Военно-воздушных сил Германии обсуждали возможности использования Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus. Министр обороны страны Борис Писториус назвал это "гибридной атакой" и "информационной войной" России (подробнее).

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