П'ять головних новин України та світу на 21:00 3 березня

Трамп виграв кокуси у трьох штатах, в Івано-Франківську молодики били перехожих, в Одесі від російської атаки загинули чотири дитини

Наслідки удару російського дрона по будинку в Одесі (Фото: ДСНС)

1. Трамп легко виграв республіканські кокуси у трьох штатах: результати. Дональд Трамп переміг на всіх трьох республіканських кокусах, які відбулися в суботу, – у Мічигані, Міссурі та Айдахо (детальніше).

2. В Івано-Франківську група людей била перехожих та знімала на камеру. Нападників затримали. Від ранку 3 березня у мережі ширяться ролики, на яких група чоловіків зі спини нападають на місцевих жителів, б'ють їх ногами та знімають на камеру. Незабаром підозрюваних затримали (детальніше).

3. Росія вдарила авіабомбою по центру Курахового, 16 людей поранено – фото наслідків. В обід 3 березня армія російських окупантів завдала повітряного удару по центру Курахового Донецької області, внаслідок чого 16 людей дістали поранення (детальніше).

4. Одеса. Під завалами знайшли тіла ще двох дітей – хлопчика та дівчинки. Тіло 10-річного хлопчика та восьмирічної дівчинки виявили під завалами зруйнованого будинку в Одесі, заявив голова місцевої ОВА Олег Кіпер. Кількість загиблих внаслідок російського дронового удару зросла до 12 (детальніше).

5. Сімоньян запостила витік розмови німецьких офіцерів. Пісторіус: Інформаційна війна Росії. Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала аудіозапис, на якому офіцери Військово-повітряних сил Німеччини обговорювали можливості використання Україною далекобійних крилатих ракет Taurus. Міністр оборони країни Борис Пісторіус назвав це "гібридною атакою" та "інформаційною війною" Росії (детальніше).

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