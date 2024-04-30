Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 30 апреля

Россия нанесла удары по Харькову, с митрополита Павла сняли электронный браслет, Совет Европы начал подготовку к созданию спецтрибунала для РФ

Совет Европы (Фото: Пресс-служба Совета Европы)

1. Удар по Харькову 2 января. В ООН подтвердили использование РФ северокорейских ракет – Reuters. Обломки снаряда, упавшего в Харькове 2 января, принадлежали северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11. Об этом в отчете комитета Совета Безопасности указали наблюдатели ООН (подробнее).

2. Вице-премьер Стефанишина: Украина не будет принудительно возвращать мужчин из-за границы. Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (подробнее).

3. С митрополита Павла Лебедя сняли электронный браслет. Так решил суд – видео. Печерский районный суд Киева принял решение снять электронный браслет с митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя (подробнее).

4. В Совете Европы сделали важный шаг по созданию спецтрибунала для России: детали. Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю подготовить документы для заключения соглашения между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала относительно преступления агрессии России против Украины (подробнее).

5. Россия ударила по гражданской инфраструктуре Харькова: один погибший, есть раненые. Появились фотографии. Российские военные ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова, погиб один человек, еще 10 — травмированы (подробнее).

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