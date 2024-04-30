П'ять головних новин України та світу на 21:00 30 квітня

Росія завдала ударів по Харкову, з митрополита Павла зняли електронний браслет, Рада Європи почала підготовку до створення спецтрибуналу для РФ

Рада Європи (Фото: Пресслужба Ради Європи)

1. Удар по Харкову 2 січня. В ООН підтвердили використання РФ північнокорейських ракет – Reuters. Уламки снаряда, який впав у Харкові 2 січня, належали північнокорейській балістичній ракеті серії Hwasong-11. Про це у звіті комітету Ради Безпеки вказали спостерігачі ООН (детальніше).

2. Віцепрем'єрка Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону. Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (детальніше).

3. З митрополита Павла Лебедя зняли електронний браслет. Так вирішив суд – відео. Печерський районний суд Києва ухвалив рішення зняти електронний браслет з митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла Лебедя (детальніше).

4. У Раді Європи зробили важливий крок щодо створення спецтрибуналу для Росії: деталі. Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретарю підготувати документи для укладання угоди між Україною та Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України (детальніше).

5. Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова: один загиблий, є поранені. З'явилися фото. Російські військові вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова, загинув один чоловік, ще 10 — травмовано (детальніше).

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