Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 4 мая

Россия обстреляла Одессу и Харьков, в Германии избили депутата от партии Шольца и другие новости за 4 мая

Последствия российского удара по Харькову (Фото: ОВА)

1. G7 рассматривает возможность предоставления Украине пакета помощи на $50 млрд – Bloomberg. США ведут переговоры с другими странами G7 по оказанию Украине помощи в размере $50 млрд – значительное количество желают привлечь от замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседника (подробнее).

2. Стрельба в ТЦК в Закарпатье: полиция расследует конфликт – видео. В Виноградове Закарпатской области группа людей пришла вечером в здание военкомата и пыталась силой открыть входные ворота – причиной стала мобилизация их товарищей. Работники территориального центра комплектования стреляли в атмосферу (подробнее).

3. Россия ударила по предприятию в Харькове, раненые люди. Также есть попадания в Одессе. Днем 4 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Одессе и Харькову, есть информация о раненых. Об этом сообщили представители местных властей (подробнее).

4. Военные смогут посчитать свою зарплату онлайн: Минобороны запустило калькулятор. Министерство обороны запустило в работу онлайн-калькулятор, в котором военнослужащие смогут самостоятельно рассчитать свое денежное обеспечение (подробнее).

5. В Дрездене избили депутата из партии Шольца. У него перелом лицевых костей. В Дрездене избили Маттиаса Экке – кандидата от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент, у него диагностирован перелом лицевых костей (подробнее).

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