П'ять головних новин України та світу на 21:00 4 травня

Росія обстріляла Одесу та Харків, у Німеччині побили депутата від партії Шольца та інші новини за 4 травня

Наслідки російського удару по Харкову (Фото: ОВА)

1. G7 розглядає можливість надання Україні пакета допомоги на $50 млрд – Bloomberg. США ведуть переговори з іншими країнами G7 щодо надання Україні допомоги у розмірі $50 млрд – значну кількість хочуть залучити від заморожених російських активів. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на співрозмовника (детальніше).

2. Стрілянина в ТЦК на Закарпатті: поліція розслідує конфлікт – відео. У Виноградові Закарпатської області група людей прийшла ввечері до будівлі військкомату та намагалася силою відчинити вхідні ворота – причиною стала мобілізація їхніх товаришів. Працівники територіального центру комплектування стріляли у повітря (детальніше).

3. Росія вдарила по підприємству у Харкові, поранені люди. Також є влучання в Одесі. Вдень 4 травня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Одесі та Харкову, є інформація про поранених. Про це повідомили представники місцевої влади (детальніше).

4. Військові зможуть порахувати свою зарплатню онлайн: Міноборони запустило калькулятор. Міністерство оборони запустило в роботу онлайн-калькулятор, в якому військовослужбовці зможуть самостійно розрахувати своє грошове забезпечення (детальніше).

5. У Дрездені побили депутата з партії Шольца. У нього перелом лицьових кісток. У Дрездені побили Маттіаса Екке – кандидата від Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца на виборах до Європейського парламенту, у нього діагностовано перелом лицьових кісток (детальніше).

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