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Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 5 июня

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 21:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 5 июня - Фото
головне за день

1. РОССИЯ АТАКОВАЛА КИЕВ РАКЕТАМИ: В ДВУХ РАЙОНАХ ПРОГРЕМЕЛИ ВЗРЫВЫ. Стратегическая авиация России из акватории Каспийского моря ракетами атаковала Киев, в частности железнодорожную инфраструктуру. Были взрывы в Дарницком и Днепровском районах, пострадал человек, ПВО сбила одну ракету (подробнее).

2. ИСПАНИЯ ГОТОВА ДАТЬ УКРАИНЕ 40 ТАНКОВ LEOPARD И КОМПЛЕКСЫ ПВО ASPIDE – EL PAIS. Правительство Испании готово поставить Украине расконсервированные боевые танки Leopard 2A4, провести обучения танкистов, а также передать зенитно-ракетные комплексы (подробнее).

3. ЛУКАШЕНКО ПРОДЛИЛ УЧЕНИЯ У ГРАНИЦЫ. УЧАТСЯ ВОЕВАТЬ В ГОРОДЕ И ФОРСИРОВАТЬ РЕКУ – ГЕНШТАБ. Сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Беларуси продлены до 11 июня (подробнее).

4. ВСУ УНИЧТОЖИЛИ РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ. Уничтоженный российский офицер Роман Кутузов имел воинское звание генерал-майора, командовал оккупационными войсками первого армейского корпуса РФ – так называемой "народной милицией" террористической организации ДНР (подробнее).

5. В МОЛДОВЕ ПО ЗАПРОСУ БЕЛАРУСИ ЗАДЕРЖАН ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ. Пограничная полиция Молдовы задержала депутата Верховной Рады Евгения Яковенко. Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко обвиняет его в коррупции и взяточничестве (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЕТИЛ ЗАПОРОЖЬЕ И ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТИ. Президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье был в Запорожье. Он встретился с мариупольцами и побывал на передовых позициях под Запорожьем (подробнее).

Оксана Житнюк
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