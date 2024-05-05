Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 5 мая

Россия ударила бомбами по центру Харькова, ГУР сообщило о ликвидации предателя в Бердянске, оккупанты снова врут об успехах в Красногоровке

Удар по Харькову (Фото – прокуратура)

1. Россия ударила тремя бомбами по центру Харькова: 15 раненых. Появились фото. Харьков днем в воскресенье, 5 мая, снова попал под российские обстрелы. По состоянию на вечер известно о 15 пострадавших (подробнее).

2. ГУР: В Бердянске убит организатор пыточной – видео. Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области убит организатор пыточной – его автомобиль был взорван. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны (подробнее).

3. Россияне снова говорят, что "захватили" завод в Красногоровке. ВСУ выбивают их оттуда. Россияне снова заявили о якобы захвате опорного пункта на заводе в центре Красногоровки на Новопавловском направлении. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net опроверг, что населенный пункт взят врагом, и заверил, что оккупанты на заводе находятся под огневым контролем ВСУ (подробнее).

4. "Путин осмелел". Россия активно готовит диверсии по всей Европе – FT. Европейские спецслужбы считают, что Россия активно готовится к проведению диверсий – взрывов, поджогов и другого повреждения инфраструктуры – на территории Европы и не собирается считаться с возможными жертвами гражданского населения. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки разведок трех разных стран Европы (подробнее).

5. В Британии прошли последние выборы перед парламентскими. Результаты печальны для Сунака. В Великобритании в субботу, 4 мая, прошли местные выборы – последнее волеизъявление перед предстоящими выборами в парламент. Их результаты, как указывает BBC, оказались печальными для Консервативной партии, которая сейчас у власти, и ее лидера Риши Сунака (подробнее).

Читайте также текст дня:

Секрет долгожителей. Что такое "голубые зоны" и возможны ли они в Украине