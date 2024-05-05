П'ять головних новин України та світу на 21:00 5 травня

Росія вдарила бомбами по центру Харкова, ГУР повідомило про ліквідацію зрадника в Бердянську, окупанти знову брешуть про успіхи в Красногорівці

Удар по Харкову (Фото - прокуратура)

1. Росія вдарила трьома бомбами по центру Харкова: 15 поранених. З'явились фото. Харків вдень у неділю, 5 травня, знову потрапив під російський обстріл. Станом на вечір відомо про 15 постраждалих (детальніше).

2. ГУР: У Бердянську вбито організатора катівні – відео. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вбито організатора катівні – його авто було підірвано. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони (детальніше).

3. Росіяни знову кажуть, що "захопили" завод у Красногорівці. ЗСУ вибивають їх звідти. Росіяни знову заявили про нібито захоплення опорного пункту на заводі в центрі Красногорівки на Новопавлівському напрямку. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net спростував, що населений пункт взято ворогом, і запевнив, що окупанти на заводі знаходяться під вогневим контролем ЗСУ (детальніше).

4. "Путін осмілів". Росія активно готує диверсії у всій Європі – FT. Європейські спецслужби вважають, що Росія активно готується до проведення диверсій – вибухів, підпалів та іншого пошкодження інфраструктури – на території Європи й не збирається рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення. Про це пише Financial Times із посиланням на оцінки розвідок трьох різних країн Європи (детальніше).

5. У Британії пройшли останні вибори перед парламентськими. Результати сумні для Сунака. У Великій Британії в суботу, 4 травня, відбулися місцеві вибори – останнє волевиявлення перед майбутніми виборами у парламент. Їх результати, як вказує BBC, виявилися сумними для Консервативної партії, яка зараз є у владі, та її лідера Ріші Сунака (детальніше).

Читайте також текст дня:

Секрет довгожителів. Що таке "блакитні зони" і чи можливі вони в Україні