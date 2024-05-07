Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 7 мая

Иллюстративное фото - СБУ

1. "Инаугурация" Путина. DPA узнало, зачем некоторые представители Европы едут в Кремль. Некоторые европейские страны отправляют своих представителей на инаугурацию российского диктатора Владимира Путина, чтобы не терять каналы коммуникации с Россией. Об этом пишет DW со ссылкой на DPA (подробнее).

2. СБУ: Задержаны агенты России, которые готовили убийство Зеленского, Буданова и Малюка – видео, фото. Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении сети агентов российской Федеральной службы безопасности, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и других представителей высшего военно-политического руководства государства (подробнее).

3. Международные резервы НБУ уменьшились после рекордного марта. Международные резервы Украины в апреле 2024 года уменьшились на 3,1% – до $42,40 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, опубликованные на его сайте (подробнее).

4. Россияне заявляют о крушении своего Су-34 с экипажем. ГУР: Пока данные из открытых источников – фото. Вчера ряд российских пропагандистских Telegram-каналов заявил об авиакатастрофе военного самолета Су-34 вместе с двумя членами экипажа. В то же время версии и детали возможного события отличаются. В комментарии LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что в настоящее время у ведомства есть только данные из открытых источников (подробнее).

5. Смерть мужчины в ТЦК Кривого Рога. Прокуратура начала расследование. Возбуждено уголовное производство по факту смерти мужчины в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в городе Кривой Рог (подробнее).

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