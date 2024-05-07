П'ять головних новин України та світу на 21:00 7 травня

"Інавгурація" Путіна і європейські гості, СБУ заявила, що взяла "агентів", які планували вбивство Зеленського, Буданова і Малюка

Ілюстративне фото - СБУ

1. "Інавгурація" Путіна. DPA дізналося, навіщо деякі представники Європи їдуть у Кремль. Деякі європейські країни відправляють своїх представників на "інавгурацію" російського диктатора Володимира Путіна, щоб не втрачати канали комунікації з Росією. Про це пише DW з посиланням на DPA (детальніше).

2. СБУ: Затримано агентів Росії, які готували вбивство Зеленського, Буданова і Малюка – відео, фото. Служба безпеки України повідомила про викриття мережі агентів російської Федеральної служби безпеки, котрі готували убивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави (детальніше).

3. Міжнародні резерви НБУ зменшилися після рекордного березня. Міжнародні резерви України у квітні 2024 року зменшились на 3,1%% – до $42,40 млрд. Про це свідчать дані Національного банку, опубліковані на його сайті (детальніше).

4. Росіяни заявляють про катастрофу свого Су-34 з екіпажем. ГУР: Поки дані з відкритих джерел – фото. Учора низка російських пропагандистських Telegram-каналів заявила про авіакатастрофу військового літака Су-34 разом з двома членами екіпажу. Водночас версії та деталі можливої події відрізняються. У коментарі LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що наразі у відомства є лише дані з відкритих джерел (детальніше).

5. Смерть чоловіка в ТЦК Кривого Рогу. Прокуратура почала розслідування. Розпочато кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у місті Кривий Ріг (детальніше).

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