Пять главных новостей Украины и мира на 22:00 20 апреля

Долгожданное голосование в США за помощь Украине, в Винницкой области военные открыли огонь в сторону патрульных и убили полицейского, удар по Одессе

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1. Палата представителей одобрила долгожданную помощь Украине более чем на $60 млрд. Палата представителей США одобрила законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине. Законопроект поддержали 311 представителей Палаты: демократы дали 210 голосов, республиканцы – 101 голос (подробнее).

2. Дело об убийстве полицейского: найдено авто военных, там были боеприпасы. Утром 20 апреля стало известно, что в Гайсинском районе Винницкой области выстрелом из пистолета был убит сотрудник полиции. Впоследствии были найдены авто вероятных нападающих на полицейского, и на том же месте были обнаружены боеприпасы (подробнее).

3. Президент подписал указ об ограничении азартных игр в интернете. Президент Владимир Зеленский подписал указ о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете (подробнее).

4. "Веселая ночка" в России: дроны Сил обороны атаковали энергетическую инфраструктуру – источник. В ночь на 20 апреля Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины масштабно атаковали беспилотниками восемь российских областей: целью была энергетическая инфраструктура. Под удар БпЛА, в частности, попали НПЗ в Смоленской области (подробнее).

5. Появились фото последствий российской ракетной атаки на Одессу. В результате очередного ракетного удара по Одессе днем 20 апреля возникли пожары в частном секторе, разрушены жилые дома (подробнее).

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