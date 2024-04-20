П'ять головних новин України та світу на 22:00 20 квітня

Довгоочікуване голосування у США за допомогу Україні, на Вінниччині військові відкрили вогонь у бік патрульних і вбили поліціянта, удар по Одесі

Фото - Одеська ОВА

1. Палата представників схвалила довгоочікувану допомогу Україні на понад $60 млрд. Палата представників США схвалила законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні. Законопроєкт підтримали 311 представників Палати: демократи дали 210 голосів, республіканці – 101 голос (детальніше).

2. Справа про вбивство поліціянта: знайдено авто військових, там були боєприпаси. Зранку 20 квітня стало відомо, що в Гайсинському районі Вінницької області пострілом із пістолета вбили працівника поліції. Згодом було знайдено авто ймовірних нападників на поліціянта, і на тому ж місці були виявлені боєприпаси (детальніше).

3. Президент підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті (детальніше).

4. "Весела нічка" в Росії: дрони Сил оборони атакували енергетичну інфраструктуру – джерело. У ніч проти 20 квітня Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області (детальніше).

5. З'явились фото наслідків російської ракетної атаки на Одесу. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі вдень 20 квітня виникли пожежі в приватному секторі, зруйновано житлові будинки (детальніше).

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