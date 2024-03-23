Пять главных новостей Украины и мира на 22:00 23 марта

Россия пытается притянуть Украину к теракту в "Крокусе", в Мелитополе уничтожены оккупанты и техника РФ, в Британии завершился этап учений на F-16

"Крокус" (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья)

1. ГУР: Версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает критики. Распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает критики. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов (подробнее).

2. Зеленский о "Крокусе": Это ничтожество Путин сутки молчал. Думал, как притянуть к Украине. Президент Владимир Зеленский отреагировал на вчерашний теракт в Crocus City Hall в Подмосковье, в котором Россия традиционно пытается обвинить Украину. В вечернем видеообращении он заявил, что российский диктатор Владимир Путин в течение суток никак не комментировал события и не общался со своими согражданами, потому что "думал, как притянуть к Украине" (подробнее).

3. Британия показала фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-16. Дальше – во Францию. Группа украинских летчиков завершила один из этапов учений на западных истребителях F-16 в Великобритании. Министерство обороны Великобритании показало фото выпуска (подробнее).

4. "Специальная акция". ГУР отчиталось об уничтожении в Мелитополе оккупантов и их техники. Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожена группа российских оккупантов и их техника. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны (подробнее).

5. ДнепроГЭС. Половина дорожного полотна полностью разрушена, но угрозы прорыва плотины нет. После повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, половина дорожного полотна непригодна для движения транспорта, однако что касается плотины, то угрозы прорыва нет. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров (подробнее).

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