П'ять головних новин України та світу на 22:00 23 березня

Росія намагається притягнути Україну до теракту у "Крокусі", у Мелітополі знищено окупантів і техніку РФ, у Британії завершився етап навчання на F-16

"Крокус" (Фото: пресслужба губернатора та уряду Підмосков'я)

1. ГУР: Версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали в бік України, не витримує критики. Поширювана російською стороною версія про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї тікали у бік України, не витримує жодної критики. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов (детальніше).

2. Зеленський про "Крокус": Ця нікчема Путін добу мовчав. Думав, як притягнути до України. Президент Володимир Зеленський відреагував на вчорашній теракт у Crocus City Hall у Підмосков’ї, в якому Росія традиційно намагається звинуватити Україну. У вечірньому відеозверненні він заявив, що російський диктатор Володимир Путін протягом доби ніяк не коментував події і не спілкувався зі своїми співгромадянами, бо "думав, як притягнути до України" (детальніше).

3. Британія показала фото випуску перших пілотів ЗСУ, що навчаються на F-16. Далі – до Франції. Група українських льотчиків завершила один з етапів навчань на західних винищувачах F-16 у Великій Британії. Міністерство оборони Великої Британії показало фото випуску (детальніше).

4. "Спеціальна акція". ГУР відзвітувало про знищення у Мелітополі окупантів та їхньої техніки. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено групу російських окупантів та їхню техніку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони (детальніше).

5. ДніпроГЕС. Половина дорожнього полотна повністю зруйнована, але загрози прориву греблі немає. Після пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, половина дорожнього полотна є непридатною для руху транспорту, однак що стосується греблі, то загрози прориву немає. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров (детальніше).

Читайте також тексти дня:

"Гроші забрали, а військові все одно звертаються". Мер Звягеля про ПДФО та майбутнє децентралізації

Джипінг у Карпатах. Чим шкодить такий відпочинок і як його врегулювати