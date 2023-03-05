Пять главных новости Украины и мира на 19:00 5 марта
1. Нужны F-16. В Воздушных силах рассказали, как бороться с новыми авиабомбами России
Украине нужны современные истребители для борьбы с управляемыми авиационными бомбами, которые Россия стала применять на фронте, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
2. Снарядный голод заставляет Россию все больше полагаться на ближние бои – Британия
Британская разведка заявила, что дефицит снарядов в России заставляет ее военное руководство все больше полагаться на солдат-штурмовиков и ближние бои.
3. Российский казачий отряд отказался идти в наступление под Угледаром – Минобороны
В районе Угледара появился российский казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого крайне недовольно руководством ВС РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями оккупационной армии.
4. Херсонская область. Россияне попали из миномета в жилой дом, убили женщину и двоих детей
Российская армия обстреляла из минометов село Понятовка на берегу Днепра недалеко от Херсона. Одна из мин попала в жилой дом, там погибла женщина и двое детей.
5. В Черное море прошел Босфором российский лихтер с военным грузом из Сирии – СМИ
В Черное море через Босфор вошел Sparta IV, находящийся под санкциями российский контейнеровоз, предположительно, с военным грузом из Сирии, сообщили участники группы Bosphorus Observer.
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