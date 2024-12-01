Пятеро французских депутатов просят министра обороны отправить в Украину инструкторов
Фредерик Пети (Фото: RFI)

Пятеро французских депутатов от разных политических групп написали совместное обращение к министру обороны страны Себастьяну Лекорню с призывом отправить военных инструкторов в Украину. Соответствующее письмо опубликовал депутат Фредерик Пети в X.

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"Мы, пять депутатов от пяти разных политических групп, обращаемся к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню с просьбой прислать французских военных инструкторов в Украину. Жестокость боевых действий и продвижение российских войск на Донбассе заставляют нас считать, что обучение военных, которое проводилось на территории Франции и Польши, теперь должно продолжаться на украинской земле", – говорится в заявлении.

Депутаты добавили, что в то время, когда РФ "призывает тысячи северокорейских военнослужащих сражаться против украинской армии, нашим ответом должно быть увеличение прямой поддержки Украины".

Они уточняют, что Франция не должна отправлять солдат сражаться против российской армии в Украине, но должна отправить военных инструкторов для обучения солдат на украинской земле.

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