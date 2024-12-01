Пятеро французских депутатов просят министра обороны отправить в Украину инструкторов
Пятеро французских депутатов от разных политических групп написали совместное обращение к министру обороны страны Себастьяну Лекорню с призывом отправить военных инструкторов в Украину. Соответствующее письмо опубликовал депутат Фредерик Пети в X.
"Мы, пять депутатов от пяти разных политических групп, обращаемся к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню с просьбой прислать французских военных инструкторов в Украину. Жестокость боевых действий и продвижение российских войск на Донбассе заставляют нас считать, что обучение военных, которое проводилось на территории Франции и Польши, теперь должно продолжаться на украинской земле", – говорится в заявлении.
Депутаты добавили, что в то время, когда РФ "призывает тысячи северокорейских военнослужащих сражаться против украинской армии, нашим ответом должно быть увеличение прямой поддержки Украины".
Они уточняют, что Франция не должна отправлять солдат сражаться против российской армии в Украине, но должна отправить военных инструкторов для обучения солдат на украинской земле.
Nous sommes 5 députés, de 5 groupes politiques différents, à avoir écrit à @SebLecornu , ministre des Armées 🇫🇷, pour envoyer des instructeurs militaires français en #Ukraine 🇺🇦— Frédéric Petit 🇺🇦 (@fpetitAN) November 29, 2024
La duré des combats et la pression russe croissante dans le Donbass nous conduisent à penser que les … pic.twitter.com/cxWcN5BFkM
- 27 мая 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".
- 30 августа министры обороны стран Евросоюза приняли решение не переносить обучение украинских военных непосредственно на территорию Украины, но проводить их как можно ближе к ее границам.