Пятеро французских депутатов просят министра обороны отправить в Украину инструкторов

Жестокие бои на Донбассе показывают, что обучение военных, начатое во Франции и Польше, нужно продолжать уже в Украине, заявили депутаты

Фредерик Пети (Фото: RFI)

Пятеро французских депутатов от разных политических групп написали совместное обращение к министру обороны страны Себастьяну Лекорню с призывом отправить военных инструкторов в Украину. Соответствующее письмо опубликовал депутат Фредерик Пети в X.

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"Мы, пять депутатов от пяти разных политических групп, обращаемся к министру обороны Франции Себастьяну Лекорню с просьбой прислать французских военных инструкторов в Украину. Жестокость боевых действий и продвижение российских войск на Донбассе заставляют нас считать, что обучение военных, которое проводилось на территории Франции и Польши, теперь должно продолжаться на украинской земле", – говорится в заявлении.

Депутаты добавили, что в то время, когда РФ "призывает тысячи северокорейских военнослужащих сражаться против украинской армии, нашим ответом должно быть увеличение прямой поддержки Украины".

Они уточняют, что Франция не должна отправлять солдат сражаться против российской армии в Украине, но должна отправить военных инструкторов для обучения солдат на украинской земле.

27 мая 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

30 августа министры обороны стран Евросоюза приняли решение не переносить обучение украинских военных непосредственно на территорию Украины, но проводить их как можно ближе к ее границам.