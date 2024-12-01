П'ятеро французьких депутатів просять міністра оборони відправити в Україну інструкторів
Фредерік Петі (Фото: RFI)

П'ятеро французьких депутатів від різних політичних груп написали спільне звернення до міністра оборони країни Себастьяна Лекорню із закликом відправити військових інструкторів до України. Відповідний лист опублікував депутат Фредерік Петі у X.

"Ми, п'ять депутатів від п'яти різних політичних груп, звертаємося до міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню з проханням надіслати французьких військових інструкторів в Україну. Жорстокість бойових дій і просування російських військ на Донбасі змушують нас вважати, що навчання військових, яке проводилося на території Франції та Польщі, тепер має продовжуватися на українській землі", – йдеться у заяві.

Депутати додали, що у той час, коли РФ "закликає тисячі північнокорейських військовослужбовців битися проти української армії, нашою відповіддю має бути збільшення прямої підтримки України".

Вони уточнюють, що Франція не має відправляти солдатів битися проти російської армії в Україні, але має відправити військових інструкторів для навчання солдатів на українській землі.

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