П'ятеро французьких депутатів просять міністра оборони відправити в Україну інструкторів

Жорстокі бої на Донбасі показують, що навчання військових, розпочате у Франції та Польщі, потрібно продовжувати вже в Україні, заявили депутати

Фредерік Петі (Фото: RFI)

П'ятеро французьких депутатів від різних політичних груп написали спільне звернення до міністра оборони країни Себастьяна Лекорню із закликом відправити військових інструкторів до України. Відповідний лист опублікував депутат Фредерік Петі у X.

"Ми, п'ять депутатів від п'яти різних політичних груп, звертаємося до міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню з проханням надіслати французьких військових інструкторів в Україну. Жорстокість бойових дій і просування російських військ на Донбасі змушують нас вважати, що навчання військових, яке проводилося на території Франції та Польщі, тепер має продовжуватися на українській землі", – йдеться у заяві.

Депутати додали, що у той час, коли РФ "закликає тисячі північнокорейських військовослужбовців битися проти української армії, нашою відповіддю має бути збільшення прямої підтримки України".

Вони уточнюють, що Франція не має відправляти солдатів битися проти російської армії в Україні, але має відправити військових інструкторів для навчання солдатів на українській землі.

Nous sommes 5 députés, de 5 groupes politiques différents, à avoir écrit à @SebLecornu, ministre des Armées 🇫🇷, pour envoyer des instructeurs militaires français en #Ukraine 🇺🇦



La dureté des combats et la pression russe croissante dans le Donbass nous conduisent à penser que les… pic.twitter.com/cxWcN5BFkM — Frédéric Petit 🇺🇦 (@fpetitAN) November 29, 2024

27 травня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри й ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

30 серпня міністри оборони країн Євросоюзу ухвалили рішення не переносити навчання українських військових безпосередньо на територію України, але проводити їх якомога ближче до її кордонів.