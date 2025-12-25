Рабочая группа по проведению выборов в Украине проведет первое заседание 26 декабря

В состав рабочей группы вошли около 60 человек, а заседание хотят разбить на два блока

Александр Корниенко (Фото:facebook.com/oskorniyenko)

26 декабря состоится первое заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей организации и проведения выборов во время военного положения. Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа и первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко в комментарии Интерфакс-Украина.

Состоится заседание в формате онлайн в 13:00. Ожидается, что продлится оно два часа.

В состав группы уже включили около 60 человек, среди которых: по два представителя от всех фракций и групп парламента, около 10 представителей ключевых общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти и силовых структур. Также вошли в группу пять членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем Олегом Диденко.

"Уровень представительства разный – в основном это заместители руководителей профильных департаментов, от МИД, например, государственный секретарь... Есть представители секретариатов и ЦИК, и аппарата Верховной Рады для того, чтобы фиксировать техническую составляющую", – отметил Корниенко.

Председатель рабочей группы имеет трех заместителей, это: глава парламентского комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк, председатель комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич и вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Также в рабочую группу входит глава подкомитета по вопросам выборов, заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Алина Загоруйко и более пяти членов профильного комитета.

Корниенко допустил, что участие в заседании также будут принимать представители фракций и групп не только из состава рабочей группы. Первое заседание будет состоять из двух больших блоков: организационного и выступления ЦИК.

В первом блоке члены группы обсудят, как будут работать в дальнейшем.

"У меня есть идея, в частности, объединиться в тематические подгруппы и в них провести более профессиональные технические обсуждения, а потом на большой группе это все уже обсуждать, финализировать", – отметил Корниенко.

Для второго блока члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, где озвучат проблемные вопросы выборов во время военного положения и в послевоенных выборах. Далее все члены группы, по словам Корниенко, будут обмениваться мнениями по поводу того, как эти вопросы можно решить.