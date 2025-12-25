Робоча група щодо проведення виборів в Україні проведе перше засідання 26 грудня

До складу робочої групи увійшли близько 60 осіб, а засідання хочуть розбити на два блоки

Олександр Корнієнко (Фото:facebook.com/oskorniyenko)

26 грудня відбудеться перше засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів під час воєнного стану. Про це повідомив голова фракції Слуга народу та перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко в коментарі Інтерфакс-Україна.

Відбудеться засідання в форматі онлайн о 13:00. Очікується, що триватиме воно дві годиги.

До складу групи вже долучили близько 60 осіб, серед яких: по два представники від всіх фракцій та груп парламенту, близько 10 представників ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади та силових структур. Також увійшли до групи п'ять членів Центральної виборчої комісії на чолі з головою Олегом Діденко.

"Рівень представництва різний – в основному це заступники керівників профільних департаментів, від МЗС, наприклад, державний секретар... Є представники секретаріатів і ЦВК, і апарату Верховної Ради для того, щоб фіксувати технічну складову", — зазначив Корнієнко.

Голова робочої групи має трьох заступників, це: очільниця парламентського комітету з питань державної влади Олена Шуляк, голова комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич та віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Також до робочої групи входить голова підкомітету з питань виборів, заступниця голови комітету з питань державної влади Аліна Загоруйко та понад п'ять членів профільного комітету.

Корнієнко допустив, що участь у засіданні також братимуть представники фракцій та груп не тільки зі складу робочої групи. Перше засідання складатиметься з двох великих блоків: організаційного та виступу ЦВК.

У першому блоці члени групи обговорять, як будуть працювати надалі.

"У мене є ідея, зокрема, об’єднатися в тематичні підгрупи і в них провести більш професійні технічні обговорення, а потім на великій групі це все вже обговорювати, фіналізувати", – зазначив Корнієнко.

Для другого блоку члені ЦВК підготують оглядову презентацію, де озвучать проблемні питання виборів під час воєнного стану та у повоєнних виборах. Далі усі члени групи, за словами Корнієнка, будуть обмінюватися думками з приводу того, як ці питання можна розв'язати.