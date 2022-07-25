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Работа HIMARS под Изюмом сократила обстрелы россиян в десять раз — комбат 93 бригады

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 11:49
Работа HIMARS под Изюмом сократила обстрелы россиян в десять раз — комбат 93 бригады - Фото
РСЗО HIMARS (Фото: Mariusz Blaszczak/Twitter)

Удары по оккупантам из ракетной системы HIMARS в районе Изюма помогли в десять раз сократить обстрелы украинских позиций россиянами. Об этом сообщил командир батальона 93 бригады Холодный Яр Богдан Дмитрук в комментарии The Washingtom Post.

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По его словам, удар HIMARS по российскому складу боеприпасов в Изюме в десять раз уменьшил обстрелы оккупантов. 

Дмитрук заявил, что только в его батальоне количество убитых и раненых резко сократилось по сравнению с тем, когда в апреле его бойцы перебрались на Изюмское направление. 

"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. До удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов. Они понятия не имеют, где находится HIMARS", — заявил комбат.

Он отметил, что снижение обстрелов связано с экономией боеприпасов противником после разрушения склада, а также страхом оккупантов, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS по их позициям. 

Одновременно Дмитрук подчеркнул, что россияне, вероятно, приспосабливаются к HIMARS, перемещая свои склады с боеприпасами вглубь оккупированной территории. 

Читайте также: Буданов о HIMARS: Россияне знают, что им конец 

Дмитрий Гриниченко
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война HIMARS Изюмское направление
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