Работа HIMARS под Изюмом сократила обстрелы россиян в десять раз — комбат 93 бригады

Удары по оккупантам из ракетной системы HIMARS в районе Изюма помогли в десять раз сократить обстрелы украинских позиций россиянами. Об этом сообщил командир батальона 93 бригады Холодный Яр Богдан Дмитрук в комментарии The Washingtom Post.

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По его словам, удар HIMARS по российскому складу боеприпасов в Изюме в десять раз уменьшил обстрелы оккупантов.

Дмитрук заявил, что только в его батальоне количество убитых и раненых резко сократилось по сравнению с тем, когда в апреле его бойцы перебрались на Изюмское направление.

"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. До удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов. Они понятия не имеют, где находится HIMARS", — заявил комбат.

Он отметил, что снижение обстрелов связано с экономией боеприпасов противником после разрушения склада, а также страхом оккупантов, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS по их позициям.

Одновременно Дмитрук подчеркнул, что россияне, вероятно, приспосабливаются к HIMARS, перемещая свои склады с боеприпасами вглубь оккупированной территории.

22 июля США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет включать четыре РСЗО HIMARS в дополнение к 16 ракетным системам, о поставках которых сообщалось ранее.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, для обороны ВСУ требуется не менее 50 установок HIMARS и M270, а для наступления – 100.

Украинские военные бьют из HIMARS по складам и штабам в тылу россиян.

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Дмитрий Гриниченко

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