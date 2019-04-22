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22.04.2019, 13:05

Рада должна сыграть ключевую роль в период смены власти: Луценко

Рада должна сыграть ключевую роль в период смены власти: Луценко - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ирина Луценко сказала, что должен сделать парламент в течение месяца до инаугурации нового президента

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Верховная Рада должна сыграть ключевую роль в период передачи власти после выборов президента Украины. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, выступая на заседании согласительного совета, передает корреспондент LIGA.net.

"Так как Верховная Рада должна сыграть ключевую роль в месячный период спокойной передачи власти от одного президента к другому, действующий президент призывает поддержать реформу парламента направленную на укрепление его роли", - сказала она.

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Также, по словам Луценко, Рада должна принять решение по закону о языке, по переименованию Днепропетровской области, электронному декларированию и ограничению депутатской неприкосновенности. 

По данным ЦИК на на 08:26 22 апреля, обработано 90,0% бюллетеней: Зеленский - 73,17%, Порошенко - 24,5%. Действующий президент уже поздравил Зеленского с победой. Также свои поздравления уже высказал из РФ беглый президент Украины Виктор Янукович и премьер страны-агрессора России Дмитрий Медведев. Кадыров пожелал Зеленскому "удачи в единении народов". Митрополит УПЦ МП Онуфрий его благословил

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Теги: верховная рада, передача власти, выборы, парламент, ирина луценко
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