Рада приняла закон о статусе украинских военных, воюющих в Курской области

Законопроектом предусматривается, что военные, воюющие на территории страны-агрессора, будут получать такие же выплаты, как и воюющие на передовой

Курская область (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Верховная Рада на заседании 20 августа в целом приняла закон №11483 о статусе украинских военных, воюющих на территории страны-агрессора. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"Закон гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности, в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой", – написал нардеп.

"За" проголосовал 321 парламентарий. Инициатором законопроекта в карточке указан президент Владимир Зеленский.

В тексте документа отмечается, что он расширяет социальную защиту для военнослужащих определенных военных и правоохранительных структур и членов их семей, исполняющих свои обязанности за пределами Украины, в частности, на территории государства-агрессора.

Действие закона распространяется на военнослужащих:

→ Вооруженных Сил Украины;

→ других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения;

→ государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями;

→ Службы внешней разведки Украины;

→ разведывательного органа Минобороны;

→ разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы;

→ Государственной службы специальной связи и защиты информации;

→ Государственной пограничной службы.

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взяты под контроль более 80 населенных пунктов.

16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.

17 августа Зеленский заявил, что плацдарм присутствия ВСУ в Курской области становится сильнее.

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