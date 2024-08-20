Рада ухвалила закон про статус українських військових, які воюють на Курщині

Законопроєктом передбачається, що військові, які воюють на території країни-агресора, отримуватимуть такі ж виплати, як і ті, хто воює на передовій

Курська область (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Верховна Рада на засіданні 20 серпня в цілому ухвалила закон №11483 про статус українських військових, які воюють на території країни-агресора. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", – написав нардеп.

"За" проголосував 321 парламентар. Ініціатором законопроєкту у картці вказано президента Володимира Зеленського.

У тексті документа зазначається, що він розширює соціальний захист для військовослужбовців певних військових і правоохоронних структур та членів їхніх сімей, які виконують свої обов'язки за межами України, зокрема на території держави-агресора.

Дія закону поширюється на військовослужбовців:

→ Збройних Сил України;

→ інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

→ державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

→ Служби зовнішньої розвідки України;

→ розвідувального органу Міноборони;

→ розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;

→ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

→ Державної прикордонної служби.

15 серпня 2024 року Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.

17 серпня Зеленський заявив, що плацдарм присутності ЗСУ в Курській області стає сильнішим.

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