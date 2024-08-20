Рада ухвалила закон про статус українських військових, які воюють на Курщині
Верховна Рада на засіданні 20 серпня в цілому ухвалила закон №11483 про статус українських військових, які воюють на території країни-агресора. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
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"Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій", – написав нардеп.
"За" проголосував 321 парламентар. Ініціатором законопроєкту у картці вказано президента Володимира Зеленського.
У тексті документа зазначається, що він розширює соціальний захист для військовослужбовців певних військових і правоохоронних структур та членів їхніх сімей, які виконують свої обов'язки за межами України, зокрема на території держави-агресора.
Дія закону поширюється на військовослужбовців:
→ Збройних Сил України;
→ інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
→ державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
→ Служби зовнішньої розвідки України;
→ розвідувального органу Міноборони;
→ розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;
→ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
→ Державної прикордонної служби.
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