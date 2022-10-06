Рада призывает мир осудить проведенные Россией псевдореферендумы

Верховная Рада приняла постановление "О заявлении в связи с преступными решениями руководства российской федерации о попытке аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины". Об этом сообщается на сайте парламента.

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Верховная Рада призвала ООН, Евросоюз, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международные организации осудить проведенные Россией фиктивные референдумы с целью аннексии временно оккупированных территорий Украины.

Также украинский парламент призвал не признавать легитимными сфабрикованные результаты псевдореферендумов и признать неправомерность процедуры "добровольного" присоединения этих территорий к РФ.

Рада хочет привлечь внимание международного сообщества к отсутствию юридических последствий принятых руководством РФ преступных решений о якобы включении в ее состав временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

23 сентября оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ, а 27 сентября объявили "итоги" - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%. 5 октября Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области теперь "приняты в состав РФ".

Лидеры стран Европейского совета заявили, что не признают и никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто из членов Альянса не признает и не намерен признавать "российскими" временно оккупированные регионы Украины.

4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.

Вадим Ребрина

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