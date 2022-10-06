UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада призывает мир осудить проведенные Россией псевдореферендумы

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 17:26
Рада призывает мир осудить проведенные Россией псевдореферендумы - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла постановление "О заявлении в связи с преступными решениями руководства российской федерации о попытке аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины". Об этом сообщается на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Верховная Рада призвала ООН, Евросоюз, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международные организации осудить проведенные Россией фиктивные референдумы с целью аннексии временно оккупированных территорий Украины.

Также украинский парламент призвал не признавать легитимными сфабрикованные результаты псевдореферендумов и признать неправомерность процедуры "добровольного" присоединения этих территорий к РФ.

Рада хочет привлечь внимание международного сообщества к отсутствию юридических последствий принятых руководством РФ преступных решений о якобы включении в ее состав временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

  • 23 сентября оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ, а 27 сентября объявили "итоги" - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%. 5 октября Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области теперь "приняты в состав РФ"
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада аннексия постановление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 